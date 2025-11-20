Антрополог объяснил, как именно люди сейчас эволюционируют

Как и другие живые существа, люди сформировались в процессе эволюции. И мы всё ещё продолжаем развивать черты, которые помогают нам выживать и процветать в той среде, где мы живём. Майкл А. Литтл, заслуженный профессор антропологии, Университет Бингемтона, Государственный университет Нью-Йорка, рассказал об этом подробнее.

© Ferra.ru

Мы, люди, за последние несколько тысяч лет сильно повлияли на окружающую среду и изменении её. Тем не менее эволюция продолжает на нас влиять. Однако сейчас мы развиваемся иначе, чем наши предки.

Люди с тёмной кожей сегодня отлично чувствуют себя при большом количестве солнечного света. Но в более облачных и прохладных местах такая кожа стала не нужна - поэтому возникли люди со светлой кожей. Зависит её цвет от количества пигмента меланина, который регулируется генами.

© Smithsonian Magazine

На эволюцию может влиять и изменение продуктов питания в определённой местности. К примеру, много лет назад у некоторых людей появились гены, позволяющие им пить молоко. У других народов, например, у инуитов в Гренландии, есть гены, которые помогают переваривать жиры, не страдая от сердечно-сосудистых заболеваний. Народ туркана пасут скот в Кении, в очень засушливом регионе Африки. У них есть ген, благодаря которому они могут обходиться долгое время без большого количества воды.

Наконец, последний пример - это болезни. В XIV веке возникла вспышка бубонной чумы, которая унесла жизни около трети населения Европы. У многих из выживших был особый ген, обеспечивающий устойчивость к этой болезни. Похожая ситуация с ковидом: некоторые люди имеют естественную устойчивость к этому вирусу, обусловленную генами.