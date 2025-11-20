В Боливии обнаружили считавшуюся вымершей рыбу

В Боливии ихтиологи сделали неожиданное открытие. Хайнц Арно Драверт и Томас Отто Литц обнаружили рыбу, которую не видели уже более 20 лет, поэтому считали исчезнувшим видом.

Речь о боливийском виде ривуловых рыб Moema claudiae. Последний раз их видели в 2003 году в небольшом временно заболоченном участке в пойме реки Сан-Пабло.

Когда участок вырубили и застроили, повторные поиски рыбы результатов не давали.

Однако в прошлом году при изучении временного пруда в сезонно затапливаемом лесу бассейна реки Мокови ученые заметили несколько экземпляров считавшейся вымершей рыбы.

Там же обитали ещё шесть видов ривуловых, что делает локацию уникальной по видовой насыщенности.

Учёные отобрали два экземпляра для дальнейших исследований. Их находка показывает, что вид сохранился, хотя его положение остаётся уязвимым из‑за продолжающейся вырубки лесов под сельское хозяйство в Боливии.