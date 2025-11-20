Платформа бизнес-аналитики Сбера сможет анализировать данные быстрее

Сбер представил на AI Journey обновленную платформу бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI», сообщает пресс-служба банка.

Платформа способна находить нужную информацию, генерировать графики и диаграммы, а также с благодаря интеграции технологии SaluteSpeech с ней можно общаться голосом.

В Сбере отметили, что «Навигатор BI» может производить поиск 18 тыс. показателей на 400 дэшбордах. После обновления платформа научилась анализировать данные в 10 раз быстрее человека.

По словам заместителя председателя правления Сбера Тараса Скворцова, «обновленная платформа олицетворяет аналитику будущего».

«Генеративный искусственный интеллект позволяет вести диалог с данными на естественном языке и за секунды получать нужный пользователю результат. Наш ИИ-агент помогает пользователям ориентироваться в огромных массивах информации, что экономит время и повышает эффективность бизнеса», — сказал он.

В Сбере добавили, что платформа используется уже более чем в 300 компаниях в 6 странах мира.