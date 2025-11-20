Раскрыты новые неожиданные особенности кометы 3I/ATLAS

Научный портал НАСА представил ранее не публиковавшиеся изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая в течение нескольких месяцев путешествовала через нашу Солнечную систему.

Это событие стало важным для астрономов, поскольку комета, прибывшая из другой звездной системы, предоставила возможность изучить материал, который никогда ранее не был доступен для наблюдений.

Наблюдения и научные миссии

Снимки 3I/ATLAS были получены с помощью множества аппаратов НАСА, включая Mars Reconnaissance Orbiter, марсоход Perseverance, космический аппарат Lucy и STEREO-A.

«Научная группа НАСА впервые в истории наблюдала за кометой практически на протяжении всего ее путешествия по Солнечной системе», — отметил Ники Фокс, заместитель руководителя Управления научных миссий

По его словам, новые наблюдения будут продолжены, когда объект пересечет орбиту Юпитера весной 2026 года.

Комета была впервые обнаружена обсерваторией ATLAS 1 июля 2025 года. Ученые сразу установили, что 3I/ATLAS является межзвездной, всего третьим объектом такого рода, известным человечеству. Это позволило подготовить обширную программу наблюдений с использованием всех доступных инструментов.

Особенности и состав кометы

По мере приближения к Солнцу астрономы изучали комету, обращая внимание на ее кому — облако газа и пыли вокруг ядра, а также на хвост. Спектроскопический инструмент ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec на космическом телескопе Джеймса Уэбба показал необычайно высокое содержание углекислого газа, что указывает на формирование кометы в условиях, сильно отличающихся от условий в нашей галактике. Эти данные позволяют предположить, что 3I/ATLAS может быть старейшей известной кометой и превосходит размеры и скорость ранее наблюдавшихся межзвёздных объектов.

Особые моменты пролета

Когда комета приближалась к Марсу, ее видели аппараты MAVEN и Mars Reconnaissance Orbiter. MAVEN зафиксировал комету с использованием ультрафиолетового спектрографа, позволяя определить химический состав в трёх диапазонах, а MRO сделал детализированные снимки размытых контуров комы. Эти наблюдения позволили уточнить траекторию и оценить скорость движения кометы — около 209 000 км/ч.

После пролета Марса наблюдения продолжились с помощью SOHO (Солнечной и гелиосферной обсерватории) Европейского космического агентства и НАСА, фиксируя объект на расстоянии 357 миллионов километров. Даже на таком удалении комета была видна благодаря наложению снимков, полученных с нескольких телескопов.

Будущие наблюдения и научная ценность

3I/ATLAS достигла перигелия в конце октября и вновь появилась на утреннем небе для наблюдателей с Земли. 19 декабря она приблизится к нашей планете на расстояние 273 миллионов километров, что даст возможность изучить объект с помощью наземных телескопов и получить ещё более детализированные изображения.

Следующим этапом станет прохождение кометы возле Юпитера в марте 2026 года. Планируется скорректировать траекторию аппарата «Юнона», чтобы провести прямые наблюдения. Эти данные могут дать информацию о составе и структуре межзвёздного вещества, из которого сформировалась комета.

Почему это важно

Межзвездные кометы — редчайшие объекты для изучения. Они несут информацию о процессах формирования планет и химическом составе других звездных систем, что невозможно получить обычными космическими миссиями. 3I/ATLAS позволяет напрямую исследовать материал далёких миров и изучить разнообразие условий, в которых формируются кометы и планетарные системы.

Благодаря этим наблюдениям астрономы смогут понять, насколько уникальны условия в нашей Солнечной системе и как они соотносятся с другими системами. Данные помогут моделировать раннюю эволюцию планет, движение космических тел и состав межзвёздного вещества, что расширяет представления о происхождении комет и динамике нашей галактики.