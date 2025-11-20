В NASA назвали комету 3I/ATLAS «снежком»

Комета 3I/ATLAS, как отметила на пресс-конференции Никола Фокс, заместитель администратора управления научных миссий NASA, является снежным комом, диаметр которого превышает 5,5 километра, передает aif.ru.

3I/ATLAS ученые зафиксировали минувшим летом, в июле. Некоторые эксперты предположили, что этот объект может быть НЛО из-за его необычных характеристик. Ави Леб, исследователь из Гарвардского университета, отметил, что 3I/ATLAS обладает свойствами, которые трудно объяснить естественными процессами.

По словам Фокс, объект представляет собой межзвездную комету. Как уточнила она, «кометы — это крошечный космический снежок».

Она подчеркнула, что космическое облако пыли, окружающее указанное небесное тело, было запечатлено телескопом «Хаббл». Это позволило исследователям определить размер кометы. Также Фокс охарактеризовала 3I/ATLAS как «дружелюбного гостя» в Солнечной системе, который был впервые обнаружен. NASA также представило новые космические снимки, сделанные телескопами «Хаббл», «Джеймс Вебб» и другими аппаратами.

