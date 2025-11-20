GoPro все сложнее догнать китайскую DJI в сегменте экшн-камер

DJI показала недавно новую экшн-камеру Osmo Action 6, и на этом фоне обозреватель Gizmodo посчитал, что GoPro будет всё сложнее догнать китайского производителя.

© DJI

В отличие от многих экшн-камер, рассчитанных на принцип «включил и забыл», эта модель предлагает ручные настройки. В том числе и регулировку диафрагмы. Это

Внешне Osmo Action 6 почти не отличается от прошлогодней Action 5 Pro: те же два сенсорных экрана и большой круглый объектив. Однако внутри вся суть. Камера получила новый квадратный сенсор 1/1.1 дюйма, который облегчает кадрирование под разные форматы.

© DJI

Главная особенность — переменная диафрагма от f/2.0 до f/4.0. Широкое значение помогает снимать при слабом освещении, а также сильнее размывать фон. Есть ночной режим SuperNight. Osmo Action 6 может записывать видео с разрешением до 4K и частотой 120 кадров в секунду. Что меньше, чем 5,3K и 60 кадров в секунду, которые предлагает GoPro Hero 13, но китайская камера лучше в замедленном режиме с заявленной частотой 240 кадров в секунду при установке разрешения 1080p.

Камеру можно использовать с дополнительными объективами — макролинзой или широкоугольной. Встроенная память — 50 ГБ, также поддерживаются карты microSD до 1 ТБ.