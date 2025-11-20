Топ-менеджер Microsoft удивился цинизму пользователей Windows

Инициатива Microsoft по более глубокому внедрению ИИ в Windows и постепенному переходу к агентской модели операционной системы продолжает вызывать негативную реакцию со стороны пользователей. На фоне растущей дискуссии руководитель подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман публично выступил в защиту стратегии компании, сообщает Windows Central.

© Microsoft

В социальной сети X (ранее Twitter) Сулейман отметил, что его удивляет цинизм тех, кто не впечатлен возможностями современных ИИ-систем. По его словам, сам факт свободного общения с высокоинтеллектуальными моделями, способными генерировать изображения и видео, уже является технологическим прорывом. Его заявление прозвучало спустя несколько дней после публикации главы Windows Павана Давулури, который рассказал о планах превратить Windows в агентскую платформу. Пост Давулури вызвал масштабную критику, в результате чего он был вынужден отключить комментарии. Позже топ-менеджер подчеркнул, что Microsoft прислушивается к обратной связи и учитывает мнения пользователей.

Обсуждение усилилось на фоне материала The Verge, в котором указывалось на несоответствие между рекламируемыми возможностями ИИ-помощника Microsoft Copilot и его фактической производительностью в ходе тестирования. Журналисты отметили, что многие сценарии, демонстрируемые в маркетинговых роликах, не воспроизводятся в реальной работе.

На этом фоне компания продолжает продвигать концепцию системы, насыщенной агентами, способными выполнять задачи автономно. Первые элементы такой функциональности уже появились в тестовой сборке Windows 11 Insider Build 26220.7262, а ее полноценный релиз ожидается в 2026 году. Однако с учетом нынешних ограничений ИИ-систем, в том числе Copilot, эксперты выражают сомнения в реализуемости планов в заявленные сроки.

Критики отмечают, что Microsoft уделяет недостаточно внимания базовым проблемам Windows, в то время как усилия компании сосредоточены на ускоренной интеграции ИИ в ключевые элементы интерфейса. Низкие оценки стабильности и удобства Windows в последние годы усиливают скепсис в отношении стратегического курса корпорации.