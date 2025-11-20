Представлен робосмартфон Honor с необычной ИИ-камерой

Honor впервые продемонстрировала рабочий прототип концептуального смартфона Robot Phone, официальная премьера которого намечена на февраль 2026 года в рамках выставки MWC. Презентация состоялась на мероприятии Honor User Carnival в Китае, где компания показала несколько вариантов устройства с различными материалами отделки, сообщает GSMArena.

© Газета.Ru

Смартфон был представлен в трех цветовых решениях — черном, белом и золотом. В зависимости от конфигурации задняя панель выполнена из закаленного стекла или искусственной кожи.

Ключевой особенностью Robot Phone стала выдвижная модульная камера на миниатюрном роботизированном подвесе. Механизм спрятан в нише корпуса и способен подниматься на карданной опоре, что позволяет менять угол съемки. Honor отмечает, что устройство интегрирует набор ИИ-функций, которые позволяют камере автоматически отслеживать объекты и адаптироваться к динамике сцены.

Honor планирует выпуск коммерческой версии Robot Phone, однако сроки и технические характеристики серийной модели пока не раскрываются.