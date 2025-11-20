Владельцев телефонов на Android предупредили о массовой угрозе

В 2025 году троянец Mamont стал самой распространенной угрозой для пользователей Android в России.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», за период с января по август 2025 года число атак увеличилось в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество пострадавших приблизилось к миллиону человек, сообщает ИА DEITA.RU.

Этот вредоносный софт распространяется через мессенджеры, маскируясь под фотографии или видео. Основная приметка — наличие в названии файла расширения .apk, что указывает на установочный пакет, а не на мультимедийный файл. Обычно злоумышленники присылают пользователю программу для установки, а не медиафайл.

Mamont распространяется под видом различного программного обеспечения — приложений для удаленной работы, трекеров для отслеживания заказов или обучающего контента. После установки троянец запрашивает доступ к СМС и push-уведомлениям, что дает злоумышленникам возможность красть деньги через СМС-банкинг, перехватывать коды подтверждения и получать доступ к аккаунтам в мессенджерах.

Помимо Mamont, эксперты выделяют и бэкдор Triada, который обладает широкой функциональностью и позволяет злоумышленникам полностью контролировать зараженное устройство. Некоторые версии Triada распространяются прямо через прошивки новых Android-устройств или подделки популярных моделей смартфонов.

Этот вредонос также способен похищать аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера во время звонков, контролировать входящие и исходящие СМС, следить за действиями пользователя в браузерах, а также скрытно отправлять сообщения под видом жертвы и удалять их, чтобы затирать следы преступной деятельности.

Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России, отмечает, что такие угрозы позволяют мошенникам незаметно получать доступ к личным данным и управлять устройством. Чтобы избежать попадания в ловушку кибермошенников, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил. Не скачивайте файлы из сомнительных переписок от незнакомых лиц.

Обращайте внимание на расширение файлов: если встречаете .apk или .exe, скорее всего, перед вами программа, а не фотография или видео. Также важно регулярно обновлять операционную систему смартфона и все установленные приложения, чтобы закрывать уязвимости.

Наконец, лучше всего использовать надежное антивирусное решение от проверенного производителя, которое сможет своевременно распознать угрозы и не допустить установки вредоносных программ или перехода на фишинговые и скам-ресурсы.