В NASA сообщили, откуда мог прилететь космический объект 3I/ATLAS

Ведущий научный сотрудник NASA Том Стэтлер заявил, что космический объект 3I/ATLAS мог прибыть из звёздной системы, которая намного старше Солнечной системы.

«Есть косвенные доказательства того, что, учитывая скорость, с которой комета вошла в нашу Солнечную систему, она прибыла из каких-то очень старых (звёздных. — RT) популяций — из звёздной системы (образовавшейся. — RT) вокруг очень старой звезды», — цитирует его РИА Новости.

Как он отметил, утверждать это однозначно нельзя, однако вероятность очень высока.

«Это вполне возможно, мы не можем утверждать это наверняка, но вероятность такова, что она прибыла из звёздной системы, которая старше, чем наша», — отметил он, добавив, что учёные пока не в состоянии установить точное место происхождения кометы.

Ранее в NASA заявили, что объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение. Вместе с тем астрофизик из Гарварда Ави Леб в своём блоге заявил о признаках искусственного происхождения данного космического объекта.