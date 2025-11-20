Илон Маск задумал отправить в космос базу данных человечества

Илон Маск объявил о планах собрать сведения о жизни человечества в единую базу данных и отправить их в космос. Для начала физические носители информации разместят на орбите Земли, а затем на Луне и Марсе.

По словам Маска, цель проекта — чтобы даже в других частях Солнечной системы знали о жизни на нашей планете.

Проект предусматривает переименование платформы «Грокипедия» в «Энциклопедию Галактики». Маск планирует разослать данные по разным планетам, создавая своего рода «космический архив» человечества. Идея совпадает с его стремлением к популяризации науки и расширению присутствия людей и информации о Земле за пределами планеты.