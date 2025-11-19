В России разработали новый электролит для литиевых батареек

Завод «Литий-Элемент», входит в госкорпорацию Ростех, создал новую рецептуру электролита для химических источников тока системы тионилхлорид-литий. Производственный участок полного цикла будет запущен до конца текущего года.

Электролит успешно протестирован в батарейках типоразмера D высотой 61 мм и диаметром 34 мм. При испытаниях, имитирующих год эксплуатации при повышенной температуре, саморазряд составил не более 5%. Показатель продолжает снижаться при дальнейшем хранении.

Разработка позволяет настраивать параметры электролита под конкретные требования: повышенную емкость, увеличенный пиковый ток или работу в экстремальных условиях. Такие источники питания применяются в нефтегазовой отрасли, геофизике и телеметрических системах.

Локализация производства обеспечит независимость от импорта критического компонента и снизит себестоимость продукции.