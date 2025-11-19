На спутнике Сатурна обнаружили органику, намекающую на зарождение жизни

Данные с европейского зонда Cassini подтвердили наличие сложной химии в океане спутника Сатурна — Энцелада, что свидетельствует о высокой вероятности появления там условий для зарождения биологической жизни. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

© NASA

Первые доказательства того, что под ледяной поверхностью Энцелада находится скрытый океан, были обнаружены Cassini еще в 2005 году. В частности, на это указывали трещины, расположенные недалеко от южного полюса спутника, из которых вырывались струи воды, выбрасывающие в космос ледяные частицы. В этой ледяной крошке ученые обнаружили множество органических молекул, в том числе предшественников аминокислот. Однако возраст образцов мог составлять сотни лет, за которые их состав мог значительно меняться. Для более точного понимания происходящего в океане Энцелада ученым нужны были свежие льдинки, выброшенные совсем недавно.

Получить их удалось в 2008 году, когда Cassini пролетел прямо через такую ледяную пыль.

«Зерна льда содержат не только замерзшую воду, но и другие молекулы, в том числе органические. При более низких скоростях удара лед раскалывается, и сигнал от скоплений молекул воды может скрыть сигнал от определенных органических молекул. Но когда зерна льда быстро сталкиваются с анализатором, молекулы воды не образуют скоплений, и у нас появляется возможность увидеть эти ранее скрытые сигналы», — говорится в тексте.

Отмечается, что среди новых обнаруженных молекул были алифатические, (гетеро)циклические сложные эфиры/алкены, простые эфиры/этил и, предположительно, соединения, содержащие азот и кислород. На Земле те же самые молекулы участвуют в цепочках химических реакций, которые, в конечном счете, приводят к образованию более сложных молекул, необходимых для жизни.