Ученые пытаются разгадать таинственные кодексы из Иордании

Исследователи из Университета Суррея провели самый обстоятельный анализ иорданских свинцовых кодексов - загадочных пластин, которые с момента их появления в новостях в 2011 году окружены спорами и легендами. Набор из десятков листов был обнаружен в пещере, а на их поверхности вылиты символы и изображения на трех древних языках. Когда-то высказывались смелые предположения, что перед нами - уникальный памятник раннего христианства, однако часть специалистов позже объявила находку современной подделкой.

Команда из Суррея решила подойти к вопросу максимально строго. В Центре ионно-лучевых исследований кодексы изучали по четырем независимым методикам, включая анализ микроэлементов и измерение изотопного состава материала. Эта комбинация должна была дать ясный ответ о происхождении пластин. Но результат оказался еще более туманным, чем прежде.

Свинцовые листы выдержали весь комплекс проверок, не раскрыв даты своего появления. Одни сегменты демонстрируют признаки значительной древности, другие выглядят так, словно изготовлены совсем недавно. По словам профессора Роджера Уэбба, который работает с кодексами с первого дня, отдельные их части старше двух столетий, но определить, насколько именно, невозможно. И параллельно присутствуют элементы, явно созданные в наше время - возможно, чтобы увеличить число пластин и придать истории дополнительный вес.

Таким образом, спор о том, являются ли кодексы подлинными древними артефактами или искусно составленной смесью старых и новых элементов, остается открытым. Главная загадка пережила даже ионно-лучевое обследование, а вместо ответа появились новые вопросы.