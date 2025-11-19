На Луне обнаружили "свежий" ударный кратер от незамеченного удара метеорита

Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), находящийся на окололунной орбите с 2009 года, зафиксировал на поверхности спутника Земли неизвестный ранее ударный кратер. На снимках с камеры LROC исследователи обнаружили небольшую "вмятину", которой в предыдущие годы не было. Диаметр кратера составляет всего около 22 метров - за это ученые условно прозвали его "лунной веснушкой".

© NASA/GSFC/Arizona State University

Сопоставление архивных снимков показывает, что кратер возник в промежутке между декабрем 2009 года и декабрем 2012 года. Несмотря на небольшие размеры, он мог быть частью более крупного события, вызванного падением массивного метеорита или фрагмента космического объекта.

Астрономы отметили, что формирование кратера сопровождалось яркими вспышками, похожими на солнечные, а также выбросом материала, оставившим характерные светлые лучи вокруг места удара. Подобные структуры уже известны по другим свежим кратерам, например по событию от 17 марта 2013 года, когда падение метеорита также породило сеть светлых следов на реголите.

Со временем такие лучи темнеют, постепенно становясь одинаковыми по оттенку с окружающей поверхностью из-за космического выветривания. Миссия отмечает, что LRO регулярно фиксирует новые кратеры: за первые семь лет работы камера LROC зарегистрировала свыше 200 свежих ударных структур. Новый кратер стал еще одним свидетельством того, насколько динамичной остается лунная поверхность даже в наше время.