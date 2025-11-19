Сбер представил первого ИИ-робота собственной разработки

Сбер представил на AI Journey своего первого антропоморфного робота на базе нейросети GigaChat. Он умеет обращаться с предметами в реальном мире, ориентируется в незнакомом пространстве, способен автономно действовать в нем и исправлять собственные ошибки, сообщила пресс-служба банка.

© Cбер

На презентации робота председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что технологические прорывы в генеративных моделях и робототехнике открывают колоссальные возможности по применению ИИ в реальном мире.

«Сегодня мы представили своего первого человекоподобного робота Грина. C каждой новой версией GigaChat он будет становиться умнее, расширяя диапазон своих навыков в разных сферах: производстве, торговле, общепите», — сообщил Греф.

Президент Сбера выразил уверенность, что будущее робототехники лежит не только в антропоморфных решениях. Фундаментом дальнейшего развития, по его мнению, станет генеративный ИИ, который позволит создавать целые линейки специализированных роботов, адаптированных под любые практические задачи.

Уточняется, что робот оснащен комплексом датчиков, которые обеспечивают безопасное поведение устройства: 10 сенсоров обрабатывают визуальную информацию, а инерциальные датчики и датчики силы отвечают за равновесие и точность движений.

Также робот способен разговаривать и понимать голосовые команды — благодаря внедренной в него функции голосового общения GigaChat.

В Сбере добавили, что имеющиеся на данный момент у устройства навыки позволяют ему успешно выполнять задачи по комплектовке и сортировке объектов в неструктурированной среде.

В ближайшее время Сбер планирует запустить пилотные проекты по интеграции робота в различные бизнес-процессы для расширения его практического применения.