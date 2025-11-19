Роскосмос задействует ИИ для отбора космонавтов

Госкорпорация Роскосмос задействует ИИ во время следующей процедуры отбора космонавтов. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Баканов.

По словам Баканова, следующий отбор космонавтов состоится в первом квартале 2026 года. В процедуре будет задействован искусственный интеллект (ИИ). Как уточнил глава компании, технология будет использоваться для анализа характеристик кандидатов.

«Мы будем оценивать их физические и медицинские показатели, психологические тесты. Искусственный интеллект поможет это все аккумулировать и проанализировать», — заявил Баканов.

Ранее Баканов осмотрел экспозицию Роскосмоса в Дубае.