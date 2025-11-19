Роскосмос задействует ИИ для отбора космонавтов

Андрей Дуванов

Госкорпорация Роскосмос задействует ИИ во время следующей процедуры отбора космонавтов. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Баканов.

По словам Баканова, следующий отбор космонавтов состоится в первом квартале 2026 года. В процедуре будет задействован искусственный интеллект (ИИ). Как уточнил глава компании, технология будет использоваться для анализа характеристик кандидатов.

«Мы будем оценивать их физические и медицинские показатели, психологические тесты. Искусственный интеллект поможет это все аккумулировать и проанализировать», — заявил Баканов.

