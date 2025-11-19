Депутат Госдумы раскрыл судьбу YouTube в России

Российские видеохостинги полностью придут на замену YouTube в среднесрочной перспективе, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, парламентарий рассказал о судьбе видеосервиса в интервью на полях медиафорума Международного клуба народного единства.

«YouTube в свое время, в 2010-х годах, пришел на наш рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, мы развиваем свои аналоги», — разъяснил Горелкин.

Зампред комитета выразил уверенность в том, что в среднесрочной перспективе удастся полностью заменить YouTube, который стал «оружием пропаганды», активно используется западными странами в информационной войне.

«Суверенитет и цифровой суверенитет — это очень дорогое удовольствие, требующее не только инвестиций, но и людей. Это большая работа», — отметил Горелкин.

Что известно о разблокировке YouTube в России

По его словам, понимание необходимости развивать российские цифровые платформы пришло только в 2014 году, когда против России были введены первые санкции.