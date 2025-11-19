В Архангельске представлен проект к юбилею ученых, работавших на Новой Земле

Проект, представленный в визит-центре национального парка «Русская Арктика», посвящен 150-летию со дня рождения Владимира Русанова и 120-летнему юбилею Михаила Ермолаева, которые отмечаются в ноябре.

© «Русская Арктика»

Главным в оформлении стендов стала карта архипелага Новая Земля с проложенными по ней исследовательскими экспедициями Русанова, которые он провел с 1907 по 1912 годы, а также описанием «главного приключения» Ермолаева в 1932 году, рассказал начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

По его словам, в проекте использованы подлинные фотографии из экспедиций из архивов музеев Архангельска и Санкт-Петербурга.

«Проект об исследователях Новой Земли стал органической частью пространства визит-центра, куда вошла историческая выставка, посвященная капитану Воронину, и арт-проект «Арктика суровая и нежная», включающая в себя около 20 работ: живопись, графика, акварель, книжная иллюстрация, инсталляции», - отмечается в пресс-релизе.

Владимир Русанов в 1907 году пешком исследовал побережье пролива Маточкин Шар, в 1908 году впервые пересек пешком остров Северный. В 1909-1911 годах был руководителем экспедиций, которые проходили вокруг Новой Земли на моторно-парусных судах. В 1912 году Русанов на борту судна «Геркулес» отправился на Шпицберген, где обнаружил угольные месторождения. Однако эта экспедиция стала для него последней, все ее члены пропали без вести.

Подвиг же Михаила Ермолаева лег в основу фильма «Семеро смелых», снятого в 1936 году. Ермолаев возглавлял открытую на Новой Земле в 1932 году гидрометеорологическую станцию. После того, как осенью того же года судно-снабженец не смогло пробиться к Новой Земле, возникла угроза голода для находившихся на архипелаге десятков людей.

В начале 1933 года ситуация стала критической и на помощь был отправлен ледокол «Красин», который должен был в полярную ночь ориентироваться на радиомаяк на мысе Желания. Однако тот не работал из-за вышедшей из строя радиолампы. Запасную лампу можно было привезти только из Русской Гавани. Именно это и сделал вместе со своими товарищами Михаил Ермолаев. За отвагу и смелость он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Напомним, что ранее в «Арктическом посольстве» в Архангельске работала выставка, посвященная 130-летию со дня рождения дважды Героя СССР, выдающегося исследователя Арктики, контр-адмирала и доктора географических наук Ивана Папанина, на которой были представлены личные вещи легендарного полярника.