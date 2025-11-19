Орбиту МКС подняли на несколько километров

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-32» поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,7 км. Об этом сообщила государственная корпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

© NASA

Там заявили, что речь идет о коррекции орбиты МКС. Она была проведена благодаря двигателям пристыкованного к станции «Прогресса МС-32» — они включились в 16:04 мск и проработали 847,47 секунды, выдав импульс величиной 1,55 м/с.

«Средняя высота орбиты МКС — 419,74 км над поверхностью Земли», — сказано в сообщении.

В госкорпорации добавили, что коррекция была осуществлена, чтобы завершить создание баллистических условий для прибытия корабля «Союз МС-28» на МКС и возвращения на Землю «Союза МС-27».

1 августа генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что сведение Международной космической станции с орбиты продлится до 2030 года включительно.