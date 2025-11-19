Смартфоны значительно подорожают в 2026 году

Руководители Xiaomi предупредили пользователей смартфонов о росте цен. Об этом сообщает Reuters.

© Lenta.ru

В ходе отчета перед инвесторами президент Xiaomi Лу Вэйбинг рассказал, в том числе, о сложной ситуации на рынке. По его мнению, в 2026 году стоимость компонентов для устройств вырастет.

«Я ожидаю, что в следующем году давление будет гораздо сильнее, чем в этом. В целом, потребители, вероятно, столкнутся со значительным ростом розничных цен на смартфоны», — подчеркнул Вэйбинг.

Топ-менеджер китайского IT-гиганта заметил, что производителям гаджетов придется искать способы, чтобы сэкономить на выпуске устройств. Однако этого будет недостаточно: по мнению Лу Вэйбинга, давление рынка на производителей удастся смягчить только благодаря повышению цен.

Специалисты Reuters заявили, что одной из причиной роста цен на смартфоны окажется увеличение стоимости модулей память. Спрос на них — вместе с мировыми ценами — растет из-за распространения серверов для обработки данных искусственного интеллекта (ИИ).

По данным исследовательской компании Omdia, в третьем квартал Xiaomi поставила на рынок 43,3 миллиона смартфонов. Компания сохранила третье место на мировом рынке с долей 13,6 процентов.

Ранее аналитики китайского агентства Sina предсказали рост цен на смартфоны. Удорожание связали с дефицитом модулей памяти и ИИ.