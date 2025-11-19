Анонсировано масштабное обновление Windows 11

Корпорация Microsoft анонсировало крупное обновление Windows 11, связанное с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты американской фирмы заявили, что Windows превращается из операционной системы (ОС) в платформу для искусственного интеллекта. Ключевой особенностью масштабного обновления станет наличие ИИ-агентов, которые смогут анализировать потребности пользователя и в фоновом режиме выполнять задачи.

В рамках обновления нейросеть Microsoft 365 Copilot будет встроена прямо в панель задач. Как только пользователь поручит ИИ-агенту выполнить какие-либо операции, он переместится на панель задач и будет работать в фоновом режиме. «Вы можете в любой момент навести курсор на иконку нейросети, чтобы увидеть, что делает агент», — объяснил топ-менеджер компании Навджот Вирк. Также нейросеть Copilot появится в «Проводнике» и упростит работу с файлами.

Кроме того, ИИ-функции добавят во все встроенные в Office программы. Нейросеть в Outlook позволит переписывать письма, Word — редактировать и писать тексты. Также в Windows появится продвинутая функция диктовки: ИИ будет слушать пользователя и переводить слова в текст, соблюдая орфографию и пунктуацию.

Новые функции появится в компьютерах под управлением Windows 11 в начале 2026 года.

В конце октября Microsoft выпустила обновление для Windows 11. Апдейт добавил переделанное меню «Пуск» и новые функции для компьютеров Copilot и обычных устройств.