Что скрывает главный артефакт древнего Вавилона

Кубок Айн-Самия — артефакт бронзового века, который, по мнению ученых, проливает свет на мифологию древнего Вавилона. Но теперь эта теория находится под сомнением: есть вероятность, что на кубке изображена картина, рассказывающая совсем другую историю. Портал popsci.com разобрался, почему.

Кубок Айн-Самия впервые нашли в 1970 году в захоронении на Иудейских холмах; он получил свое имя от ближайшей палестинской деревни. Последовавший анализ датировал маленький артефакт серединой бронзового века — то есть, примерно 2650-1950 годами до н.э., когда в регионе обитало множество групп кочевников. Учитывая их странствующий образ жизни, археологам, изучающим данную эру, приходится полагаться как раз на подобные реликвии, находимые на местах захоронения.

Что касается происхождения кубка, исследователи полагают, что его дизайн продумали где-то в южной части Месопотамии, а изготовили — в северной или на территории современной Сирии, поскольку регион был богат месторождениями серебра.

Хотя кубок Айн-Самия заметно поврежден, специалисты смогли восстановить большую часть декоративного изображения на артефакте. Первая сцена демонстрирует наполовину человеческую, наполовину животную фигуру, держащую растения со звездной эмблемой между ног. Отталкиваясь от похожей живописи того периода, эксперты утверждают, что каждая нога фигуры принадлежит отдельному быку, вырастающему из основного тела. А рядом с ней находится большая змея.

Другая иллюстрация, судя по всему, показывает события, произошедшие позже. На ней два человека держат концы полумесяца, поверх которого находится Солнце с лицом. На этом изображении змея выглядит побежденной и лежит под полумесяцем.

На протяжении десятков лет многие ученые утверждали, что на кубке изображена ранняя вариация мифа «Энума элиш». История, служившая одним из столпов древней вавилонской религии, рассказывает о битве бога Мардука и богини морского хаоса Тиамат. После победы над соперницей Мардук использовал ее тело, чтобы построить космос, Землю и людей.

Однако у критиков данной теории есть ряд претензий к такому объяснению. Прежде всего, сцены, изображенные на кубке, не содержат никакого насилия или битв — центральных элементов оригинальной легенды. Временные рамки тоже выглядят сомнительно. Первые подтверждения того, что миф стал частью вавилонской культуры, датируются 1 000 годами позже, чем кубок Айн-Самия.

В связи с этим сотрудники Университета Цюриха и Торонто предлагают альтернативную теорию. Научная работа, опубликованная в издании Journal of the Ancient Near Eastern Society «Ex Oriente Lux», утверждает, что на кубке изображена другая история. Она начинается с эры хаоса и заканчивается порядком. Первая сцена показывает не прото-Мардука, готовящегося к битве, а рождение неизвестного солнечного божества. А финальная секция кубка чествует успех нового вселенского порядка.

По мнению авторов работы, создатель кубка продемонстрировал течение времени с помощью простых стилистических решений. Так, слева на артефакте Солнце выглядит маленьким, что показывает его недавнее рождение, а справа оно выросло и излучает мощь. По змее тоже можно заметить старение: если в эру хаоса она была крупной и гордой, то в период порядка боги укротили ослабшего зверя.

Исследователи из Цюриха и Торонто считают, что их интерпретацию подкрепляют заменые сходства изображения на кубке с другими ближневосточными картинами сотворения мира, включая параллели с Египтом, Анатолией и Месопотамией. Лодка в форме полумесяца, перевозящая небесные объекты, встречается в нескольких культурах, а существ, похожих на гибриды людей и быков, можно встретить в других местах.

Но не все историки согласны с этой гипотезой. Авторы научной работы и сами признают, что это лишь еще одно из возможных прочтений истории кубка. Так или иначе, большинство экспертов сходятся во мнении, что кубок Айн-Самия остается одним из самых любопытных артефактов эры, которая оставила после себя сравнительно мало археологических данных.