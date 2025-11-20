Найден легендарный Железный город Шелкового пути

Международная команда археологов, используя лидарные технологии и традиционные раскопки, обнаружила в высокогорных районах Узбекистана огромный городской комплекс площадью 1,21 гектара, который может быть легендарным Железным городом Марсманда — центром металлургии Великого Шелкового пути, упомянутым в арабских хрониках 10-го века.

Сообщается, что руководители экспедиции — Майкл Фрачетти из Вашингтонского университета, Фарход Максудов из Национального археологического центра Узбекистана и Санджиот Мехендейл из Калифорнийского университета — изначально искали следы скотоводов бронзового века. Вместо этого они обнаружили Тугунбулак, огромный городской комплекс, окружённый впечатляющими стенами и башнями.

«Это место не имеет никакого смысла», — признаётся Фрачетти, стоя на краю раскопа, где рабочие снимают слой за слоем.

Он указывает на едва заметные прямые линии и углы на соседних холмах, подсвеченные вечерним солнцем: «Вся долина представляет собой один большой археологический объект».

Использование лидарной технологии стало ключом к открытию. В 2022 году команда провела 22 полёта беспилотников с лидарами над труднодоступной местностью. Полученная карта показала ошеломляющие детали: четыре отдельных сектора поселения, включая укреплённый район с сотнями террасных сооружений. Когда археологи начали раскопки, они обнаружили свидетельства крупномасштабного металлургического производства — печи для плавки железа, обжиговые ямы, облицованные каолином, и огромные насыпи шлака.

«Количество шлака просто поразительно для кочевого общества», — отмечает металлург Тило Ререн.

Наиболее впечатляющей находкой стало захоронение тюркского воина 7-го века, обнаруженное в яме, вырытой в заброшенном здании. Вместе со скелетом находились кости лошади, железные наконечники стрел, стальной кинжал, бронзовые серьги и маленькая бронзовая пуговица с волчьей мордой — вероятно, тюркская тамга, символ клана. В берестяном мешочке, висевшем на поясе воина, сохранились три монеты, одна из которых с портретом длинноволосого царя с азиатскими чертами и надписью на согдийском языке. Там же находилась костяная трубка для курения каннабиса — практика, известная в регионе с 5 века до нашей эры.

Исследователи убеждены, что нашли легендарный город Марсманду, упомянутый арабским географом Ибн Хаукалем в 10-м веке как «горный город без садов и виноградников» из-за сильных холодов, но известный производством железа, привлекавшим людей «из дальних мест». Открытие бросает вызов традиционным представлениям о кочевниках как о маргиналах или разрушителях.

«Это опровергает старую идею, что кочевники наживаются на цивилизации, — говорит историк Генри Миса. — Здесь мы видим гибридное общество фермеров, скотоводов, шахтёров и металлургов».

Город процветал примерно с 550-го по 1050 год нашей эры, переживая несколько этапов перестройки. В соседнем Ташбулаке, первоначально принятом за отдельное поселение, а теперь рассматриваемом как пригород Марсманды, было обнаружено крупное мусульманское кладбище с 650 захоронениями, указывающее на раннее принятие ислама в регионе.

Радиоуглеродный анализ показывает, что древнейшие захоронения датируются примерно 720 годом — временем, когда арабские армии только принесли ислам в Центральную Азию.

Хотя некоторые учёные, как Серен Старк из Нью-Йоркского университета, предполагают, что городом могли управлять согдийцы, нанимавшие тюркских наёмников для защиты металлургического центра, руководители раскопок настаивают на тюркском происхождении элиты Марсманды.

«Это была автономная держава, — утверждает Фрачетти. — Эти мобильные сообщества выбрали место, откуда можно получить доступ к рынкам в низинах».

Причины упадка города около 1050 года остаются неясными — возможно, сочетание засухи, вырубки лесов для производства древесного угля и конкуренции с другими источниками железа превратили Марсманду в «средневековую версию города ржавого пояса».

Летом 2026 года археологи планируют вернуться, чтобы исследовать центральный курган, где может находиться административный центр города. Открытие Марсманды не только подтверждает теорию Фрачетти о том, что древние скотоводы заложили основы Шелкового пути, но и демонстрирует их центральную роль в создании полноценной международной торговой сети, соединявшей горные районы с низменными оазисами от Маньчжурии до Средиземноморья.