Люди расходуют воду на Земле быстрее, чем она успевает восполняться

Мир стремительно теряет пресную воду. Об этом говорится в новом докладе о мониторинге водных ресурсов (Global Water Monitoring Report), где собраны самые детальные на сегодняшний день данные о состоянии водных ресурсов. Существенный вклад внесли исследователи Университета Твенте (Нидерланды): они проанализировали, как мир расходует воду, куда уходят основные объемы и какие практики могут снизить давление на реки и подземные запасы.

Карта, которой раньше не существовало

Команда Twente — среди них Олекс Мялик и Хан Су — создала глобальную карту водопотребления с разрешением десять на десять километров. Исследователи объясняют, что столь точного мониторинга еще не было. По словам доцента Твенте и соавтора доклада Рика Хогебума, такая детализация помогает увидеть скрытые очаги расходования, которые раньше терялись в общих оценках.

Он отмечает:

«Потребление воды увеличилось на 25% по сравнению с двадцатью годами ранее».

Проблема особенно остра в регионах, где запасы истощались и раньше, а сейчас фиксируются ускоренные темпы высыхания. По словам исследователей количество потребляемой воды уже превышает скорость ее восстановления.

Вода как мировой ресурс

Хогебум сравнивает пресную воду со «сберегательным счетом», где баланс снижается, если снимать больше, чем удается восстанавливать. Особенно важно учитывать влияние международной торговли. Около четверти глобального водопотребления связано с мировыми экономическими потоками.

«Возьмем хлопковый свитер, произведенный в Пакистане, но продающийся в США. Для его производства требуется значительный объем воды, а Пакистан уже испытывает ее дефицит. Это пример того, как локальная нехватка связана с глобальными цепочками поставок», — говорит ученый.

Где можно сэкономить

Авторы доклада приходят к выводу, что потенциал для улучшений огромен. Сокращение неэффективных методов орошения способно сберечь более трети воды, используемой сельским хозяйством. Улучшение управления, переход на современные технологии полива и продуманное землепользование могут быстро дать ощутимый результат.

Хогебум подчеркивает: ситуация тревожная не тольк для засушливых регионов, но и для всего мира. Но он также отмечает, что она не безвыходная. Благодаря новым данным стало понятнее, где именно ресурсы расходуются впустую, а значит, можно точечно вмешиваться.