Ученые выяснили, сколько продлится период аномальной жары на Земле

Даже если человечество полностью прекратит выбросы парниковых газов, климат продолжит быть аномально жарким на протяжении еще как минимум тысячи лет. К такому выводу пришли ученые из национального научного агентства Австралии CSIRO.

Команда смоделировала изменения климата на ближайшее тысячелетие. Программа показала, как задержки в достижении чистого нуля повлияют на глобальные температуры.

Результаты показали, что волны жары будут становиться все более интенсивными, продолжительными и частыми. Так, если нулевых выбросов не удастся достичь к 2050 году, в экваториальных странах каждый год будут отмечаться новые исторические рекорды жары.

Даже при отсутствии выбросов температуры не вернутся к доиндустриальному уровню еще тысячелетие, предупредили авторы научной работы. Стабилизация глобального потепления на уровне 1,5 — 2 градусов выше показателей XIX века все равно приведет к серьезным последствиям. Чем дальше человечество будет откладывать достижение чистого нуля выбросов, тем более разрушительными и долгосрочными будут изменения климата.

Известно, что глобальное потепление уже оказывает негативное влияние на здоровье людей и экосистему, влечет за собой значительные финансовые убытки. Так, участились экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения и лесные пожары. Аномальная жара особенно опасна для уязвимых слоем населения: детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, сообщает The Guardian.

Ранее сообщалось, что уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг нового рекорда. Он достиг 423,9 частей на миллион (ppm), что на 52% превышает доиндустриальный показатель. Ученые предупредили, что количество СО2 в атмосфере растет все более быстрыми темпами.