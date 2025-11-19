Ученые выяснили, сколько продлится период аномальной жары на Земле

Период аномальной жары на Земле продлится еще тысячу лет, предупредили ученые
Даже если человечество полностью прекратит выбросы парниковых газов, климат продолжит быть аномально жарким на протяжении еще как минимум тысячи лет. К такому выводу пришли ученые из национального научного агентства Австралии CSIRO.
Команда смоделировала изменения климата на ближайшее тысячелетие. Программа показала, как задержки в достижении чистого нуля повлияют на глобальные температуры.
Результаты показали, что волны жары будут становиться все более интенсивными, продолжительными и частыми. Так, если нулевых выбросов не удастся достичь к 2050 году, в экваториальных странах каждый год будут отмечаться новые исторические рекорды жары.
Даже при отсутствии выбросов температуры не вернутся к доиндустриальному уровню еще тысячелетие, предупредили авторы научной работы. Стабилизация глобального потепления на уровне 1,5 — 2 градусов выше показателей XIX века все равно приведет к серьезным последствиям. Чем дальше человечество будет откладывать достижение чистого нуля выбросов, тем более разрушительными и долгосрочными будут изменения климата.
Известно, что глобальное потепление уже оказывает негативное влияние на здоровье людей и экосистему, влечет за собой значительные финансовые убытки. Так, участились экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения и лесные пожары. Аномальная жара особенно опасна для уязвимых слоем населения: детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, сообщает The Guardian.
Ранее сообщалось, что уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг нового рекорда. Он достиг 423,9 частей на миллион (ppm), что на 52% превышает доиндустриальный показатель. Ученые предупредили, что количество СО2 в атмосфере растет все более быстрыми темпами.