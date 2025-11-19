Редкий краснокнижный гриб нашли в России

Редкий краснокнижный гриб нашли на пастбищах Новоаннинского района Волгоградской области. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

© Wikipedia

Уточняется, что «земляную звездочку» (геаструм) обнаружила живущая там россиянка. Этот гриб похож на раскрывающуюся звезду, благодаря чему является одним из самых необычных в мире. При этом он несъедобен, предупредили экологи местных жителей.

Ранее на Камчатке в Быстринском природном парке ученые нашли редкий гриб головач гигантский. Специалисты обнаружили организм, принадлежащий к семейству шампиньоновых, который ранее не встречался в упомянутом районе.