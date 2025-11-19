Раскрыты детали складного iPhone

Складной смартфон Apple будет иметь самый большой аккумулятор в истории iPhone. Об этом в своем блоге заявил известный инсайдер под ником yeux1122.

По информации специалиста, в Apple начали тестировать батареи для первого складного iPhone. Судя по раскрытым данным источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 5400-5800 миллиампер-часов. Таким образом, эта батарея будет самой емкой в истории смартфонов американского бренда. Текущий рекорд принадлежит флагманскому iPhone 17 Pro Max, который получил батарею емкостью около 5000 миллиампер-часов.

Также yeux1122 рассказал, что в Apple уделяют большое внимание толщине деталей устройства и анализируют уровень нагрева при работе. Он заявил, что время автономной работы является приоритетным для компании.

Журналисты издания MacRumors Google Pixel 10 Pro Fold имеет аккумулятор на 5015 миллиампер-часов. У Samsung Galaxy Z Fold 7, который может стать одним из конкурентов складного iPhone, батарея имеет емкость 4400 миллиампер-часов.

Релиз первого складного смартфона Apple может состояться в 2026 году.

Ранее инженеры Ookla рассказали, что скорость интернета в iPhone 17 оказалась на 40 процентов выше, чем в других смартфонах Apple. Судя по всему, апгрейд стал возможен благодаря новому чипу N1.