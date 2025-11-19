Эпоха роботов-гуманоидов: ученый раскрыл опасность и риски для человечества

На прошлой неделе интернет облетела новость о том, что Илон Маск может получить премию в размере 1 триллиона долларов за то, что капитализация Tesla достигла 8,5 триллионов. Причиной таких слухов стала разработка человекоподобных роботов Optimus, передает kp.ru.

Маск ставит перед собой амбициозную цель — разработать миллион роботов-гуманоидов. Достичь этого возможно благодаря инновационной технологии Vision Language Action (VLA). Эта технология позволяет роботам не только понимать контекст, но и анализировать видеоматериалы, а также обучаться через наблюдение.

Технология VLA аналогична буму с большими языковыми моделями, который произошел в 2017 году с появлением архитектуры трансформеров для обучения нейросетей. Сегодня VLA обещает стать революцией в сфере умного дома и промышленности.

Роботы-гуманоиды успешно интегрируются в человеческое общество благодаря управлению через виртуальную реальность или обучению на искусственных данных.

Роботы пока экономически невыгодны, но компании верят, что через 5-15 лет их стоимость снизится, и они смогут выполнять опасные или труднодоступные задачи вместо людей. Однако для их обслуживания все равно потребуются человеческие ресурсы. Разработка роботов — это попытка заглянуть в будущее, где технологии будут играть решающую роль в трансформации рынка труда, пишет издание.