Названы лучшие бюджетные телевизоры для покупки в 2025 году

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших телевизоров, стоимость которых не превышает 26 тыс. руб.

Открывает список Hisense 43E77Q стоимостью 22,7 тыс. руб. Эта модель оснащена 43-дюймовой QLED-панелью с разрешением 4K, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, яркостью 200 нит, поддержкой MEMC и технологии 3D Noise Reduction, а также двумя динамиками с Dolby Atmos мощностью 20 Вт. Телевизор работает под управлением ОС VIDAA, поддерживает спортивный режим с ИИ-алгоритмами, игровые функции ALLM и VRR и режим Filmmaker Mode.

Следом идет TCL 43V6C. При цене в 26,2 тыс. руб. телевизор может похвастаться 43-дюймовым DLED-дисплеем с разрешением 4K, поддержкой HDR яркостью до 260 нит, процессором обработки изображения AiPQ с набором ИИ-функций, двумя динамиками мощностью по 10 Вт с Dolby Audio и ОС Google TV с поддержкой Andorid-приложений.

Замыкает топ «Яндекс.ТВ Станция Бейсик» за 25,4 тыс. руб. с 43-дюймовой KSF LED-панелью с разрешением 4K, поддержкой HDR10, яркостью 320 нит и стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio. Телевизор работает под управлением YaOS X со встроенной «Алисой» и поддержкой Android-приложений путем установки APK-файлов.