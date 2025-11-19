В Китае создан первый в мире подводный экзосклет

Ученые из Пекинского университета создали компактный подводный экзоскелет, который помогает дайверам, поддерживая работу коленных суставов. Это первая подобная техника в мире, которая повышает эффективность при выполнении подводных задач.

Водолаз фиксирует экзоскелет на ногах в районе колена. Двусторонний тросовый привод обеспечивает малый вес и устойчивость.

С помощью системы датчиков регистрируются параметры движения — угол сгибания, частота и усилие.

В то же время встроенный контроллер определяет момент, когда необходимо подключить механическую помощь, которая немного опережает работу мышцы.

При этом экзоскелет может подстроиться под технику плавания дайвера. Благодаря этому сохраняется контроль и естественность при сложных манёврах, в том числе в стеснённых условиях.

Более того, испытания показали, что техника позволяет экономить до 22,7% воздуха.

