Обнаружен ген, отвечающий за поведение млекопитающих зимой

Команда специалистов из Университета Глазго выявила ген Dio3. Он есть у всех млекопитающих и связан с сезонным поведением этих животных.

Новое исследование показало, что ген Dio3 играет ключевую роль в установке внутренних сезонных часов млекопитающих. Для того, чтобы животное впадало зимой в спячку, он должен быть активным.

© eLife (2025). DOI: 10.7554/elife.106383.2

Это открытие специалисты сделали при помощи использования транскриптомного секвенирования, частого отбора проб, наблюдения за джунгарским хомяком. Оказалось, что когда дни становятся короче, то ген Dio3 активируется. Затем он задаёт 6-месячный цикл, в течение которого у модели хомяка инициируются зимние состояния. Когда действие гена завершается, животное возвращается к летним условиям.