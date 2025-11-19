Wylsacom проверил, как бытовая химия повлияет на окраску iPhone

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, в новом ролике на YouTube провел собственный эксперимент после появления в сети фотографий оранжевых iPhone 17 Pro Max с выцветшим корпусом.

© Wylsacom/YouTube

Чтобы проверить, насколько уязвимо анодированное покрытие, он протестировал устройство с использованием различных бытовых химических средств. В рамках эксперимента блогер применял хлорсодержащие очистители, кислородный отбеливатель, уксус и лимонную кислоту. Смартфон подвергался как кратковременному воздействию, так и длительному замачиванию, а также контролируемым физическим воздействиям на алюминиевую поверхность.

Результаты испытаний показали, что анодированное покрытие сохранило исходный оттенок. Ни одно из примененных средств не привело к изменению внешнего вида устройства: цвет корпуса остался идентичным заводскому.

По итогам проверки Wylsacom предположил, что опубликованные ранее материалы с измененным оттенком корпуса могли быть получены либо с использованием специальных, не предназначенных для бытового применения химикатов, либо в результате производственного дефекта на стороне Apple.