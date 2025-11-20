Владелец бренда Nokia представил сверхпрочный кнопочный телефон

HMD Global (она же занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia) представила новый телефон HMD Terra M. Это компактный, но очень прочный умный кнопочно-сенсорный телефон, рассчитанный на работу в поле, на стройке, в аварийных службах и подобных ситуациях.

Устройство оснащено 2,8-дюймовым сенсорным экраном, который можно использовать даже в перчатках. В телефоне есть громкий динамик, а также программируемые кнопки для, например, режима рации или вызова экстренной помощи. Устройство работает на платформе, подготовленной для корпоративного использования: она позволяет легко настраивать телефоны, устанавливать нужные приложения и подключать устройства к системам управления парком техники.

HMD Terra M соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет защиту IP68 и IP69K. Телефон выдерживает падения с высоты до 1,8 метра и защищён от пыли и высокотемпературных струй воды.

Поддерживаются 4G, VoLTE, VoWi-Fi, NFC, режим модема, две SIM-карты и eSIM. Аппарат работает на чипсете Qualcomm Dragonwing QCM2290 и будет получать квартальные обновления безопасности в течение пяти лет. Заряда батареи хватает до десяти дней в режиме ожидания.

Продажи Terra M начнутся в первом квартале 2026 года.