Африка и не только: в каких регионах планеты нет Интернета

В некоторых странах большая часть населения не может пользоваться возможностями Всемирной Паутины. И чаще всего это вовсе не случайность.

Северная Корея. В этой стране уровень проникновения Интернета близок к нулю. Правительство разрешает им пользоваться только элите, чиновника, иностранным посетителям, и то под строгим контролем. Населению доступна также закрытая интранет-сеть Kwangmyong. Там публикуется только одобренный властью контент.

Африка. Речь идёт об Эритрее. Население этой страны составляет 3,7 миллиона человек. Доступ к Интернету здесь есть у менее 1% жителей. Пользоваться Сетью можно лишь в столице, и там Интернет медленный и дорогой.

Из других африканских стран, где Интернетом пользуются лишь единицы - Центральноафриканская Республика, Бурунди, Южный Судан.

КНР. У этой страны есть локальный Интернет, который вполне самодостаточен. Также многие популярные площадки на территории страны заблокированы.

Близки к нулевому показателю по доступности Интернета и такие страны, как Туркменистан, Сомали, Папуа-Новая Гвинея.