Сбер представил первые телевизоры с управлением без пульта

Сбер представил первые телевизоры с голосовым управлением без пульта и интеграцией ИИ-помощника GigaChat, сообщает пресс-служба банка.

© Сбер

Пользователи телевизора могут управлять им с помощью голоса. Нейросеть запоминает предпочтения и предлагает соответствующий контент.

Также телевизор можно использовать как колонку для прослушивания музыки или управления умным домом.

В Сбере отметили, что пользователю не нужно активировать ассистента по фразе «Салют», так как теперь управлять телевизором можно одним словом.

Кроме того, с GigaChat можно вести живой диалог.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, Сбер первым в России полностью перевел умные колонки, умный дом и телевизоры на управление искусственным интеллектом.