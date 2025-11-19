Сбер представил первые телевизоры с управлением без пульта
Сбер представил первые телевизоры с голосовым управлением без пульта и интеграцией ИИ-помощника GigaChat, сообщает пресс-служба банка.
Пользователи телевизора могут управлять им с помощью голоса. Нейросеть запоминает предпочтения и предлагает соответствующий контент.
Также телевизор можно использовать как колонку для прослушивания музыки или управления умным домом.
В Сбере отметили, что пользователю не нужно активировать ассистента по фразе «Салют», так как теперь управлять телевизором можно одним словом.
Кроме того, с GigaChat можно вести живой диалог.
Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, Сбер первым в России полностью перевел умные колонки, умный дом и телевизоры на управление искусственным интеллектом.
«Это позволит теперь создавать еще более комфортную среду дома, когда рутинные задачи забирает на себя искусственный интеллект и остается больше времени на семью. Отмечу, что ТВ–направление остается одной из ключевых задач нашего бизнеса, где внимание сосредоточено на разработке новых моделей и развитии операционной системы Салют ТВ», — сказал он.