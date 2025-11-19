В Сибири обнаружили самый древний образец РНК мамонта. Прорыв совершили исследователи из Стокгольмского университета.

Вечная мерзлота Сибири вновь подтвердила статус уникального хранилища прошлого. В этот раз исследователи Стокгольмского университета совершили прорыв, впервые в истории успешно выделив и изучив рибонуклеиновую кислоту (РНК) из останков шерстистых мамонтов, найденных глубоко в сибирских льдах. Это грандиозное достижение открывает совершенно новую перспективу в изучении вымерших гигантов, пишет Ridlife.ru.

Для лучшего понимания значимости: если ДНК служит своего рода "генеральным планом" всего организма, то РНК – это динамичные "рабочие инструкции", отражающие конкретную клеточную активность в определенный момент времени. Анализ РНК позволяет ученым не просто увидеть структуру организма, но и реконструировать его функциональное состояние, словно "замороженное" на десятки тысяч лет.

Всего группа ученых проанализировала ткани десяти шерстистых мамонтов, обнаруженных на северо-востоке Сибири. Среди них особо выделяется Юка – молодая особь, найденная в прибрежной зоне Ойогос-Яр. Несмотря на возраст почти в 40 000 лет, тело мамонтенка удивительно хорошо сохранилось, включая мышцы и жесткую шерсть. Извлечение РНК – одной из самых недолговечных и хрупких биологических молекул – из столь древнего образца стало настоящей мировой сенсацией для биологов. Анализ РНК выявил, что незадолго до гибели мышцы мамонта переживали сильнейший метаболический стресс. Ученые выдвигают гипотезу, что это состояние могло быть следствием жестокого нападения пещерного льва, передает издание "Город55".