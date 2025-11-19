Смартфоны Xiaomi подорожают

Компания Xiaomi сообщила о вероятном увеличении стоимости своих смартфонов в следующем году из-за резкого увеличения стоимости чипов памяти. Об этом сообщает Reuters.

© Redmi

По словам президента компании Лу Вейбина, рост цен связан с ситуацией на рынке памяти, где наблюдается значительное удорожание компонентов. Он отметил, что давление на производителей в следующем году будет существенно выше текущего, что неизбежно отразится на розничных ценах.

«Я ожидаю, что в следующем году давление будет намного сильнее, чем в этом. В целом потребители, скорее всего, заметят значительное повышение розничных цен на товары. Некоторое давление, возможно, придется снимать за счет повышения цен, но этого будет недостаточно», — заявил топ-менеджер Xiaomi.

Примечательно, что еще в прошлом месяце Вейбин оправдал недовольство пользователей подорожанием смартфона Redmi K90 относительно предшественника ростом цен на чипы памяти.

Цены на микросхемы памяти растут из-за возросшего спроса на серверы искусственного интеллекта. Компании активно развивают центры обработки данных, что в свою очередь подстегивает рост цен.