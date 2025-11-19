Исследование: поцелуи появились раньше Homo sapiens

Новое исследование Оксфордского университета, опубликованное журнале Evolution and Human Behavior, обнаружило убедительные доказательства того, что поцелуи появились у общего предка человека и крупных человекообразных обезьян около 21 миллиона лет назад.

Поцелуи как эволюционная загадка

Поцелуи встречаются у множества животных, но их происхождение долго оставалось неясным. С точки зрения выживания, это поведение рискованно: через поцелуй легко передаются микробы и инфекции, а прямой репродуктивной выгоды нет. Тем не менее, поцелуи несут важный эмоциональный и социальный смысл, помогая укреплять связи между партнерами, родителями и потомством. Для ученых вопрос оставался открытым: является ли поцелуй древней эволюционной привычкой или исключительно культурным изобретением человека.

Как определяли поцелуй

Доктор Матильда Бриндл, ведущий автор исследования, объясняет:

«Чтобы сравнивать виды, нам нужно было четко определить, что считать поцелуем».

Исследователи установили, что поцелуй — это неагрессивный контакт «рот в рот», не связанный с кормлением. Это позволило охватить разные виды приматов, от шимпанзе и бонобо до орангутанов и горилл, где подобное поведение было зафиксировано.

Ученые использовали филогенетический подход, рассматривая поцелуи как «черту» и сопоставляя ее с генеалогическим древом приматов. Для анализа применялось байесовское моделирование, позволяющее учитывать различные сценарии эволюции и оценивать вероятность того, что предки также обменивались поцелуями. Модель была многократно прогнана — около десяти миллионов раз — чтобы достичь высокой точности статистических оценок.

Поцелуи у неандертальцев

Результаты показали, что поцелуи возникли у предков крупных человекообразных обезьян 21,5–16,9 миллионов лет назад и сохранились во многих современных видах. Интересно, что у шимпанзе и бонобо поцелуи используются для укрепления социальных связей, примирения после конфликтов и выражения привязанности. Этот социальный контекст позволяет предположить, что у наших предков поцелуи также служили укреплению отношений в группе.

Команда также обнаружила признаки того, что неандертальцы, вероятно, тоже целовались. Археологические данные показывают обмен микробами ротовой полости и даже генетический материал через межвидовое скрещивание. Профессор Стюарт Уэст объясняет:

«Используя эволюционную биологию вместе с данными о поведении, мы можем делать выводы о чертах, которые не сохраняются в окаменелостях, например, о поцелуях. Это открывает окно в социальное поведение вымерших видов».

Поцелуи в человеческих культурах

Поцелуи фиксируются лишь в 46% человеческих культур, что отражает различия в социальных нормах и традициях. Кэтрин Талбот, соавтор исследования, замечает:

«Различия показывают, что поцелуи могут быть как эволюционным поведением, так и культурным изобретением. Наш анализ — первый шаг к пониманию этой двойственности».

Таким образом, поцелуи представляют собой древнюю и социально значимую привычку, уходящую корнями к общим предкам человека и приматов. Исследование помогает не только проследить эволюционную историю, но и понять, как социальные и эмоциональные механизмы формировали поведение наших предков.