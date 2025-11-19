В России резко вырос спрос на карманные MP3-плееры

Российский рынок портативных MP3-плееров переживает самый стремительный рост за последние годы.

© Ferra.ru

По данным М.Видео, за январь–сентябрь 2025 года в стране продали около 100 000 таких устройств, против 45 000 годом ранее. В деньгах рынок также увеличился почти вдвое, достигнув 83 млн рублей.

Рост стал стабильным трендом уже с февраля: продажи увеличивались каждый месяц — от 30–40% весной до рекордных 94–119% в июле–сентябре.

Покупатели массово переключаются на простые устройства, которые дают возможность слушать музыку без отвлечений на уведомления и короткие видео. Спрос полностью сместился в сторону ретро-формата:

85% проданных плееров — модели без сенсорного экрана; 62% — устройства без видео.

Лидерами рынка стали DIGMA (41% в штуках и 28,8% в деньгах), небрендированные модели и Vita Musica.