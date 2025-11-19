В России может появиться укороченная версия МС-21

Госкорпорация «Ростех» в будущем может начать работу по разработке укороченной версии самолета МС-21.

© Газета.Ru

Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

«Пока мы говорим о том, что мы оставляем ту версию, которая сегодня наработана, будем в перспективе работать над созданием более короткой версии с тем, чтобы сделать более дальним маршрут», — сказал он.

Создание укороченной версии, по его словам, может занять до двух лет.

Такой самолет может вмещать около 140 человек. В данный момент уже есть авиакомпания, готовая приобрести такую версию, добавил Чемезов.

26 октября Минпромторг России сообщил, что опытный образец полностью импортозамещенного самолета МС-21 совершил испытательный полет и успешно приземлился в аэропорту Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». Как пояснили в компании, на борту МС-21 тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14.