В НАСА оценили опасность объекта 3I/ATLAS для землян

Космический объект 3I/ATLAS является кометой естественного происхождения и безопасен для Земли.

В ведомстве отметили, что межзвездный объект является кометой естественного происхождения. В НАСА подчеркнули, что 3I/ATLAS находится от на безопасном от Земли расстоянии и не представляет для нее угрозы.

Ранее астрофизик Ави Леб назвал неоспоримое доказательство искусственности 3I/ATLAS. По его словам, на это указывают странные особенности объекта. В частности, изменение его траектории после приближения к Солнцу и отсутствие гигантского хвоста, предсказанного вычислениями. Кроме того, на первых снимках 3I/ATLAS после прохода за Солнцем заметны выбросы материи, направленные как по направлению его движения, так и против него.

Объект вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад. Леб спрогнозировал, что 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS окажется рядом с Юпитером, космический аппарат «Юнона» попытается поймать его радиосигнал на низких частотах.