Суперкомпьютер смоделировал квантовый чип с рекордной детализацией

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли провели моделирование квантового чипа. Для расчетов были задействованы 7168 графических процессоров суперкомпьютера Perlmutter, работавших в течение 24 часов.

Моделирование выполнялось с помощью инструмента ARTEMIS, разработанного в рамках проекта экзафлопсных вычислений Министерства энергетики США. Система разбила чип размером 10×10×0,3 мм на 11 миллиардов сеточных ячеек и провела свыше миллиона временных шагов.

Такой подход учитывает физические детали конструкции: материалы, расположение металлических проводников из ниобия, размеры и форму резонаторов. Это позволяет прогнозировать распространение электромагнитных волн в чипе и предотвращать нежелательные помехи.

Традиционные методы часто рассматривают квантовые чипы как «черные ящики» из-за вычислительных ограничений. Данное моделирование уникально сочетает детальное физическое представление с временным анализом на основе уравнений Максвелла.

Следующим этапом станет количественный анализ спектрального поведения системы и сравнение с реальным чипом после его изготовления.