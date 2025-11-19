Рассекречены дизайн и функционал наушников Galaxy Buds 4 Pro

Инсайдеры из Android Authority проанализировали код фирменного интерфейса Samsung, One UI 8.5, для ожидаемых наушников Galaxy Buds 4 Pro. Инсайдеры выяснили дизайн и функционал наушников.

Как отмечает источник, новый дизайн демонстрирует заметный переход от треугольного сечения стебельков, как в Galaxy Buds 3 Pro, к плоскому. Кроме того, будет обновлён дизайн корпуса: наушники будут расположены горизонтально, а не вертикально, как это было раньше.

В дополнение к этим визуальным обновлениям Samsung планирует внедрить в Galaxy Buds 4 Pro функцию распознавания жестов головой, аналогичную той, что есть в AirPods Pro и некоторых моделях от Sony и Google.

Также говорится о таких функциях, как управление звонками с помощью кивка головы, реагирование на уведомления и отключение звука, отключение сигналов тревоги, таймеров и напоминаний, предоставление положительных или отрицательных ответов на запросы голосового помощника и прекращение взаимодействия с голосовым помощником

Код также содержит анимацию, демонстрирующую адаптивное шумоподавление и захват звука на 360 градусов — функции, которые уже доступны в Buds 3 Pro.

Судя по утечке, официальный выпуск этих наушников, как ожидается, совпадёт с презентацией новой серии Galaxy S26.