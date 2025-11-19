NASA обнаружило на Марсе странный «чужеродный» камень

Более пяти лет назад марсоход НАСА Perseverance начал свою миссию на Марсе. Одним из последних открытий стала находка необычного камня, который вызвал у ученых вопросы о его происхождении. Камень, получивший прозвище Фиппсаксла, был найден в районе кратера Езеро. Он имеет ширину 80 сантиметров и на первых снимках выглядит совершенно чужеродно среди других камней, сообщает НАСА.

© NASA

Что делает его особенным, так это состав: высокое содержание железа и никеля наводит на мысль о том, что этот камень может быть метеоритом, а не местным марсианским.

Железо-никелевые метеориты довольно редки и обычно образуются в ядре крупных астероидов, когда тяжелые минералы опускаются в сердцевину раскаленных пород на ранних этапах существования Солнечной системы.

Фиппсаксла привлекла внимание ученых благодаря своей необычной форме и размеру. Камень значительно выше и выделяется среди других камней. Perseverance сделал несколько снимков с помощью камеры Mastcam-Z, установленной на его мачте, и использовал лазеры и спектрометры прибора SuperCam для анализа химического состава камня.

Присутствие метеорита на Марсе не удивительно: подобные железо-никелевые камни уже находили в других местах планеты.

Для окончательной проверки гипотезы, что это действительно метеорит, необходимо провести дополнительные исследования. Если это подтвердится, открытие станет еще одним значимым шагом в изучении истории Марса.