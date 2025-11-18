Samsung вложит $2 млрд в разработку датчиков камер для будущих камер Apple

Портал SamMobile рассказал, что Samsung планирует инвестировать $1,9 млрд в расширение своего завода по производству полупроводниковых чипов, расположенного в Остине, штат Техас. Предполагается, что эти средства будут направлены на организацию массового выпуска передовых сенсоров для камер компании Apple.

По информации от Apple, этот вендор и Samsung сотрудничают в разработке сверхширокоугольного сенсора, который будет использоваться в iPhone 18 и последующих сериях. Даже говорят, что датчики камер будут производиться для всех устройств Apple. Кроме того, сообщается, что правительство США может предоставить налоговые льготы для реализации этого инвестиционного проекта.

Согласно официальной информации, Samsung будет производить чипы CIS нового поколения для Apple на своей фабрике в Остине. Инвестиции позволят участвовать в Texas Enterprise Project, предоставляющем льготы. Объём поставок не разглашается, но ожидается крупный заказ от Apple.