Samsung представила клавиатуру с кнопкой вызова ИИ

Samsung официально представила в США новую «умную» клавиатуру Smart Keyboard со встроенной ИИ-клавишей и совместимостью со смартфонами, планшетами и ноутбуками. Состоит устройство из 80т клавиш.

Толщина клавиатуры всего 4,3 мм, вес — 218 граммов новая клавиатура Samsung Smart Keyboard обеспечивает естественный набор текста, напоминающий работу ноутбука, благодаря шагу нажатия клавиш 19 мм.

Клавиатура может быть подключена к трем устройствам, что позволяет легко переключаться между ними. По информации портала SammyFans, эта функция особенно полезна для пользователей, у которых есть несколько устройств в экосистеме Samsung. ИИ-клавиша в этой клавиатуре ранее использовалась в ноутбуках Galaxy Book и клавиатурах для планшетов, позволяя мгновенно активировать предпочитаемого виртуального помощника.

Клавиатура работает от плоских батареек для часов (coin cell) и обеспечивает длительную работу, устраняя необходимость в частой подзарядке. Пользователи также могут назначать сочетания клавиш для своих любимых приложений Samsung на клавиши F1, F2 и F3,