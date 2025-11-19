В степях Казахстана обнаружен мегаполис бронзового века

На северо-востоке Казахстана международная группа археологов обнаружила остатки крупного поселения. Примерно в 1600 году до нашей эры оно представляло собой процветающий центр с развитым промышленным районом. Это открытие кардинально меняет устоявшиеся представления о жизни и металлургии в доисторической Евразии, как отмечается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Городище Семиярка, расположенное в Абайской области Казахстана (Бескарагайский район), доминировало над окрестными долинами, возвышаясь на обрыве над рекой Иртыш. Его внушительная площадь, оцененная в 140 гектаров, значительно превышает размеры других поселений того времени в этом регионе (более чем в четыре раза).

Используя дроны для обследования территории, исследователи выявили следы двух линий крупных земляных валов, расположенных под углом друг к другу. Вдоль внутренней стороны этих валов были сооружены стены из сырцового кирпича, которые, вероятно, служили границами отдельных хозяйств и построек.

В самом центре города находилось монументальное сооружение, значительно превосходящее по площади другие строения (примерно в два раза). Ученые полагают, что это здание могло использоваться для проведения ритуальных обрядов и управления городом.

Наибольшее удивление археологов вызвала обнаруженная в Семиярке промышленная зона, где в масштабах, невиданных ранее в этом регионе, производилась выплавка меди и бронзы (сплава меди и олова). Раскопки и геофизические исследования выявили к юго-востоку от одного из рядов земляных валов обширную территорию, заполненную тиглями, металлической рудой, шлаком и готовыми изделиями из металла.

Это открытие является первым веским доказательством того, что металлурги бронзового века использовали сложные производственные процессы, а не только небольшие мастерские, как считалось ранее.

Уникальное местоположение Семиярки, расположенной на возвышенности, доминирующей над окружающей территорией и рекой Иртыш, а также неподалеку от значительных залежей меди и олова в горах Алтая, дает основания полагать, что она служила не только центром производства, но и важным торговым и административным центром региона. По мнению исследователей, городище могло быть ключевым звеном в разветвленной сети металлургической торговли, соединявшей Центральную Азию с остальной частью континента в эпоху бронзы.

Мильяна Радивоевич из Университетского колледжа Лондона, одна из авторов исследования, подчеркнула, что Семиярка существенно корректирует наше понимание кочевых обществ, показывая, что эти подвижные сообщества обладали возможностью возводить и поддерживать стационарные, хорошо организованные поселения, ориентированные на масштабное металлургическое производство, включая сложное производство оловянной бронзы – фундаментальную основу экономики Евразии бронзового века.

Это не единственный замечательный археологический артефакт, обнаруженный в Центральной Азии за последние годы. Например, летом 2025 года археологи из Таджикистана нашли на вершине кургана высотой 65 метров древнюю систему водоснабжения, созданную полтора тысячелетия назад.

