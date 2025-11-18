В России создадут роботизированный протез стопы

В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза работают над созданием первого отечественного роботизированного протеза стопы. Разработка позволит восстанавливать естественную походку пациентам с ампутациями нижних конечностей.

Устройство оснащено датчиками, отслеживающими динамику движения человека. Это обеспечивает адаптацию к различным типам поверхностей. В основе системы лежит программное обеспечение, созданное на основе математического моделирования движений здоровой стопы.

Ученые уже создали макет анатомически-подвижного протеза, аналогов которому нет в России. В 2025 году планируется изготовить экспериментальный образец, добавили в пресс-службе.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030» и стратегической инициативы «Технологии безопасности».

Ранее ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали ортез с памятью формы для восстановления после травм пальцев.