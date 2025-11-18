NASA проведет срочный брифинг из-за «корабля пришельцев»

NASA проведет срочный брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS, который ряд западных ученых называет «инопланетным кораблем», пишет пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

3I/ATLAS заметили 1 июля. Компьютерная модель показала, что примерный возраст межзвездного объекта составляет свыше 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Вместе с тем, астрономы предположили, что объект может быть кораблем инопланетян — как покинутым, так и обитаемым. Как вариант — действующим в автоматическом режиме.

В пресс-службе пояснили, что брифинг пройдет 19 ноября 2025 года в 15:00 по восточному времени (23:00 мск). На него будет допущена пресса, кроме того, организаторы будут вести трансляцию.

«Точный состав материалов, которые планируется обнародовать в ходе мероприятия, не озвучивается, но можно предположить, что речь в числе прочего пойдет о ранее закрытых данных с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса», — пояснили в лаборатории.

В пресс-службе уточнили, что снимки камеры HiRISE — наиболее точные кадры объекта, которыми в настоящее время располагает человечество.

По предварительным данным, на брифинге выступят заместители руководителя НАСА Амит Кшатрия и Ники Фокс, и.о. директора отделения астрофизики Шон Домагал-Голдман, ведущий ученый по малым телам солнечной системы Том Статлер.